FC町田ゼルビアは６月６日、2026-27シーズンに着用するフィールドプレーヤーの１stおよびGKの１st新ユニホームを発表した。サプライヤーはアディダス。フィールドプレーヤーの１stユニは青を基調とし、GKの１stユニはオレンジをベースとしている。クラブは公式サイトで、フィールドプレーヤーの１stユニを次のように説明している。 「町田の鼓動。胸元から生まれた光の鼓動が、ホログラムのように広がり、新たなユニホ