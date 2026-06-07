「BCNランキング」2026年5月25日〜31日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）2位REGZA50M550R（TVS REGZA）3位REGZA43M550R（TVS REGZA）4位AQUOS 4K4T-C50HN2（シャープ）5位REGZA55Z875R（TVS REGZA）6位REGZA55Z770R（TVS REGZA）7位REGZA55M550R（TVS REGZA）8位AQUOS 4K4T-C43GL1（シャープ）9