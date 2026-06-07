遠藤航の３日連続欠席、瀬古歩夢の別メニュー、さらに練習場変更など不安材料があるとはいえ、北中米ワールドカップに臨む日本代表の雰囲気は良い。全体練習には活気があり、長友佑都を中心に声も飛ぶ。５月31日の壮行試合では、アイスランドを相手に色んな選手を試しながら１−０の勝利。国内合宿では部分合流だった鈴木唯人の状態も「フィジカル的に100%」まで戻るなど、オランダとの大会初戦に向けて着々と準備が進んでいる