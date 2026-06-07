第76回の大口投票は一極集中。当日午前の段階でガイアフォースが単勝2.8倍で1番人気に推され、トロヴァトーレが2番人気4.7倍で、パンジャタワーが8.6倍の3番人気、レーベンスティールが8.9倍の4番人気、ステレンボッシュが9.6倍の5番人気と続き、ここまでがオッズ一桁の混戦模様。 ■ガイアフォースに「700万円」超×2発 先週のダービーと打って変わって前売りの大口投票は静