山口市で開かれているピックルボール国際大会の歓迎セレモニーが昨夜、開かれました。湯田温泉こんこんパークで開催された歓迎セレモニーは大会の参加者同士の交流を目的に開かれ大会出場者や関係者およそ300人が参加しました。（実行委員会 林裕子会長)「この3日間素晴らしい試合が繰り広げられてそして皆様の新しい交流ができてきたというふうに思っている次第でございます」セレモニーでは、バド