広島市の平和公園にある「原爆の子の像」で、スズメが巣作りをしています。スズメが巣をつくっているのは平和公園にある「原爆の子の像」の鐘の中です。一羽のスズメが巣の中に入る様子も。広島市は巣を守るため先月18日から鐘を鳴らす時に使う鎖を一時的に撤去しました。原爆の子の像でスズメの巣が確認されたのは、5年ぶりだということです。■訪れた人「広島のこう原爆の云々もあって、動物に対するやさしさ、生き物に対する温