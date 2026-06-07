愛猫の顔を両手で優しく包み込み、こねるようにマッサージする動画。飼い主さんの目線で紡がれるその光景は、うっとりとした表情や時折のぞく小さな歯など、猫好きにとってたまらない癒やし要素に満ちあふれています。SNS上で「一体どうやって撮影しているの？」という質問が多く寄せられたことをきっかけに、飼い主さんがその驚きの撮影裏図解を公開し、注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】