夏の気配が日に日に濃くなってきた。スーツ姿で街を歩いていると、しばらくしないうちに汗が噴き出し、シャツも半分ほど濡れてしまう。先日の昼休み、私は少し迷っていた。いつものそば屋でそばを食べようか、それとも中華料理店で冷麺を食べようか―。結局、そば屋の前まで行ったのだが、そこで何か違和感を覚えた。店頭の看板の明かりがなくなっているのだ。ガラス越しに店内をのぞいてみると、そこには何もなかった。「あれ…？