母親コアラに“おんぶ”してもらいカメラに顔をのぞかせているのは、1才になったばかりの娘コアラ。「2人の表情がサイコーです」「ママ偉いね～」「重くなってきたね」などとSNSでも話題を集めています。 【写真を見る】【甘えたい娘＆子離れしたい母！？】コアラの世界も子育て大変！ベテランママ「インディコ」の奮闘国内最多22頭が暮らす「鹿児島市平川動物公園」の夏を乗り切る『ひんやり対策』とは 国内