和歌山県白浜町にあるアドベンチャーワールドで、世界で最も小さいペンギン、コガタペンギンの赤ちゃんが誕生しました。 【写真を見る】“世界で最も小さいペンギン”コガタペンギンの赤ちゃん誕生「手のひらより小さくてほわほわ」和歌山・アドベンチャーワールド 先月２９日に誕生した世界最小のコガタペンギンの赤ちゃん。出生時は体重わずか３７．２ｇでしたが、一般公開初日を迎えた６日には