午後の近畿地方は全般に雨が降り、雨脚の強まる所があるでしょう。 南部では局地的に非常に激しく降るおそれがあります。 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。 ８日（月）は雲が多く、夜は雨の降る所が多いでしょう。 火曜日以降は多少晴れ間の出る所があるものの、雲の広がりやすい日が続きそうです。 蒸し暑い日が増えてくるでしょう。