◇プロ野球セ･パ交流戦巨人1ー1ロッテ延長12回引き分け（6月6日、東京ドーム）球数100とこれまでの最多を投じた巨人のウィットリー投手は6回1/3、1失点で降板しました。フォアボールが5つと少し制球が安定しませんでしたが、「理想的な投球内容ではなかったけど、その中でも出したランナーをかえさなかったことは最低限の仕事はできたのかなと思います」と試合を振り返りました。3回までは毎回ランナーを出しましたが、杉内俊