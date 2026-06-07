タレントの指原莉乃（33）が6日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。自身がプロデュースするアイドルについて語った。話題は若槻千夏がTBS「ラヴィット！」で共演している「≠ME」のももきゅんこと櫻井ももの話題に。若槻は普段の会話の様子から「20代の子でこんなに会話がスムーズに進む子に会ったことない」と絶賛していた。この話を受け「私も、ももにすごく励まされたことがあって。リリースイ