◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)女子ネーションズリーグ(NL)は現地6日に各地で6試合が開催。女子日本代表はドイツにセットカウント3−0(25−20、25−15、26−24)で勝利し、開幕3連勝を飾りました。カナダでの第1週目を戦う日本は、佐藤淑乃選手がチーム最多20得点と躍動。また和田由紀子選手も16得点、キャプテンの石川真佑選手も14得点をあげました。またこの勝利で世界ランクがトルコを抜