俳優の賀来賢人が、5日放送のTBS系『A-Studio＋』（後11：00）に出演し、「大好き」だという俳優・木村多江への思いを語った。俳優業に加え、プロデュース業や映像制作会社の設立など活動の幅を広げる賀来だが、自身の作品にも出演する木村への厚い信頼と愛情を明かし、スタジオを盛り上げた。【写真】賀来賢人の”大好きな先輩”多くの作品で存在感番組では、賀来が米国出身のデイヴ・ボイル監督と共同で2024年4月に設立し