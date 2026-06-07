元衆院議員でタレントの杉村太蔵(46)が7日、TBS系「サンデージャポン」（日曜前9・54）に出演。北海道江別市で2024年、千歳市の男子大学生＝当時（20）＝が集団暴行されて死亡した事件についてコメントした。強盗致死などの罪に問われた6人のうち、当時大学生だった釧路市の川村葉音被告（21）の裁判員裁判が5日、札幌地裁で開かれ、検察側は無期懲役を求刑した。検察側は論告で、川村被告が長谷さんと八木原亜麻被告（21）