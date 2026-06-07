「ドジャース−エンゼルス」（６日、ロサンゼルス）ドジャースが１点を先制された直後の初回、アンディ・パヘズ外野手が左翼へ逆転の１４号２ランを放った。自軍ブルペンに打ち込んだ打球をなんとブレーク・トライネン投手が帽子で見事にキャッチ。お祭り騒ぎになる珍光景が広がった。この回、大谷が二塁内野安打でチャンスメーク。パヘズは初回の守備で打球に追いつきながらも落球して先制点を献上（記録は適時三塁打）して