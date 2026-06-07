ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間6日、本拠地でのエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で11号本塁打を放った。山本由伸が1点先制を許して迎えた1回裏、先発右腕コハノビツに対する第1打席はカウント2-2から外角のシンカーを叩きつけ、二塁への内野安打。続く2番アンディ・パヘスが14号2ランを放ち、すぐさま試合をひっくり返した。その後も3番フレディ・フリーマンから3連打で無死満