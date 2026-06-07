日本代表ＭＦ遠藤航（３３＝リバプール）が、１１日に開幕する北中米Ｗ杯に向けた事前合宿４日目（６日＝日本時間７日、メキシコ・モンテレイ）も完全別メニュー調整となった。この日、事前合宿に入って初めて当初の施設のトレーニングとなった中、遠藤はチームメートとともに現地在住日本人らとの交流セレモニーに参加。その後、ランニングから全体練習に参加しなかった。遠藤は２月に左足を負傷して手術を受け、先月３１日