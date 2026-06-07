バレーボール女子のネーションズリーグ（ＶＮＬ）予選ラウンド第１週第３戦で、女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）がチームトップの２０得点で勝利に貢献した。６日（日本時間７日）のドイツ戦は３―０でストレート勝ち。第１セットを２５―２０、第２セットを２５―１５で奪うと、第３セットは２６―２４で競り勝った。佐藤は「特に３セット目は難しい状況が多かったが、いろんな引き出しを持って戦えたのがよかった」と納得の