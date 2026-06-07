門出を祝うために同期が集結10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’16年５月27日号『泥酔した椿原慶子アナを見事救助の場面も同期32人が集結した「カトパン送別会」一部始終』を取り上げる。’16年４月末でフジテレビを退社したカトパンこと加藤綾子アナ（当時31）。その最後の週末の夜に送別会が東京・白金（