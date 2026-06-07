2匹が紡ぎ出す“猫と暮らす一日の物語”とは…？マイペースに過ごす猫たちの様子がほほえましいと話題で動画は4万6千再生を突破。「THE幸せな日常」「ファミリーのほんわかな雰囲気がいい」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：２匹の元保護猫と暮らす夫婦→１日の様子を見てみると…幸せすぎる『穏やかな時間が流れる光景』】 2匹の朝がはじまる YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』