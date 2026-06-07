予防接種を受けに行った猫の「さくら」ちゃん。予防接種証明のための写真を撮影すると……？毎回わかりやすく怒りを露わにしているさくらちゃんのお顔がSNSで話題沸騰中！記事執筆時点で投稿は170万回以上も閲覧されており、「表情豊かで可愛いと思ってしまう」「絵文字すぎる」などの声が寄せられました！ 【写真：動物病院に『予防接種』を受けにきた猫→分かりやすすぎる『表情』】 予防接種を打ったら… Xアカウント「