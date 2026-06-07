レイヤーのトレンドから、ウルフヘアにも注目が集まっています。メリハリのきいたシャープなスタイルというイメージがあるけれど、エッジを抑えて今っぽくアップデートした「ミニウルフ」なら大人世代もマネしやすそう！ ほどよいレイヤーで髪に軽やかな動きを出しながら、派手になりすぎずスタイリッシュな印象に。いつものスタイルに少し変化を出したい人は、ぜひ取り入れてみて。 レイヤー