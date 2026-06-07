猫の座っている場所別でわかる気持ち お気に入りの場所がある猫でも、そのときの気分によって座る場所を変えることがあります。どこにいるかは状況によって異なるため、行動を観察すると猫のことも自然と見えてきます。 まずは、猫が選ぶ代表的な場所と、そこから推測される気持ちを見ていきましょう。 1.飼い主のひざの上 迷わず飼い主のひざの上を選ぶ猫は、飼い主を自分の安心できる場所として認めている