これは、知人のA子さんに聞いたお話です。生まれたばかりの娘のお世話と仕事で毎日ギリギリのA子。「自分のことは自分でやって！」と小1の息子についキツく当たっていましたが、彼にはある秘めた想いがありました。思わずホロリとくる、家族の心温まるエピソードをご紹介します。 ギリギリの毎日！ 余裕ゼロの母と甘えたい盛りの小1息子 自営業の仕事と家事に追われ、生まれたばかりの娘を背負い駆け回る日々。A子は毎