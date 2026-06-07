キックボクシング「Krush」のラウンドガール「Krushガールズ」を務めるタレントの永瀬ひな(24)が6日までに自身のインスタグラムを更新。ピラティスで鍛え抜いた抜群のスタイルを披露した。 【写真】この細さのどこに入るのか…「特技・大食い」とは思えぬスレンダーボデイ 「@ipu__pilatesでピラティス@s00__pilatesさんに2ヶ月間担当していただきました姿勢が整って身体が動きやすくなり、少しずつ変