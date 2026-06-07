Pasmal、NON STYLE井上裕介 大塚 愛が全面プロデュースする現役女子高生ユニット・Pasmal（パマル）が6月6日に、avex公式YouTubeチャンネルで、デビュー記念生配信を実施した。【動画】Pasmal「スマイルん」ミュージックビデオPasmalは、シンガーソングライター大塚 愛が自身初の全面プロデュースを手掛ける現役女子高生2人組ユニット。ユニット名の由来は、フランス語で「まぁまぁ」「そこそこ」を意味する言葉。