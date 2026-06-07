キャンプ4日目で初めて姿日本代表MF遠藤航が6月6日、メキシコ・モンテレイで行われている北中米ワールドカップ（W杯）の事前キャンプを4日目で初めてピッチに姿を現した。室内での完全別メニューだったが、サポートプレーヤーのDF吉田麻也を合わせた全27人が揃った。モンテレイ入り後、ホテルでの調整が続いていた遠藤の状態は前進した。頼もしいキャプテンが戻ってきた。この日までの事前キャンプを3日連続で欠席していた遠藤