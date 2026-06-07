台風6号による土砂崩れで一部区間で運転を見合わせていた伊豆急行は、復旧作業が完了し、7日始発から正常運転を再開しました。（記者）「始発の列車が復旧した踏切を通過していきます。」河津町見高の踏切付近は、6月3日に発生した土砂崩れの処理が終わり、7日全線での運転を再開しました。伊豆急行では、沿線住民の生活や主産業の観光業への影響などを考慮して、復旧を急いだということです。土砂崩れがあった現場にはシー