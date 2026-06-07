高知県内では6月7日夜のはじめ頃まで非常に激しい雨が降る見込みで、気象台では低い土地の浸水や河川の増水に注意を呼びかけています。気象台によりますと、7日の県内は前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、夜はじめごろまで局地的に雷をともなった非常に激しい雨が降る見込みです。1時間に予想される雨の量は多いところで、中部と西部で60ミリ、東部で70ミリ。8日午前6時まで