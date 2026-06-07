米沢市で7日早朝、クマの目撃が相次ぎ、JR米沢駅では、線路内にクマが侵入しました。7日午前5時半ごろ、米沢市駅前1丁目のJR米沢駅から南に120メートルほどの線路上で、クマ1頭が目撃されました。クマの体長はおよそ1メートルで、線路を横切っていたということです。通報を受けて警察と市は周辺のパトロールを行ったところ足跡が見つかり、クマは南の方に去ったとみられています。また、午前6時20分ごろ、JR米沢