ＡＫＢ４８の長友彩海が７日、都内で初写真集「予定外の瞳」の発売記念イベントを開催した。インドネシア・バリ島で撮影した一冊。「全カット、全衣装、全ヘアメイクお気に入り」だといい、自己採点は「１８０点です」。理由について「もともと完成したときは１００点満点だって思ってたんですけど、ファンの方からいいねって言われる度に自己採点がどんどん上がってます」と明かした。撮影前に取り組んだことについて「いつ