◆女子プロゴルフツアーヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）首位と３打差の２位からスタートした３６歳の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が６番、７番で連続バーディーを奪い、首位に立った。２２歳の時に勝った２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けている。１９８８年のツアー制度施行後としては最長ブランク優勝記録