7日に甲子園で予定されている阪神―楽天戦は雨のため、開門を見合わせている。試合をすれば、「STADIUMHEROESDAY」のイベントなどもあり、すでに入場券は完売で大入りが確定。中止になれば、予備日の8日に試合は順延される。入場券は7日21時からのネット販売と当日売りとなり、満員となるかは微妙なだけに、関係者は天候の回復を願っていた。