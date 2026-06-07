乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき／22）の1st写真集『エチュード』の応募特典アザーカットミニブックの表紙・裏表紙が公開された。【写真】川崎桜、アザーカットミニブック表紙＆裏表紙公開今回の表紙・裏表紙を含むアザーカットミニブックの全写真は、写真集とは別に川崎の幼少期からの思い出の地を含む日本で撮り下ろされた。表紙写真は、ほぼすっぴん状態の川崎に寄ったアップショット。裏表紙はチェリーを持ってま