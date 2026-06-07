元TOKIOの松岡昌宏（49）が7日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとって好きな3劇場を実名で挙げる場面があった。5月30日に主演舞台「はがきの王様」が大阪で大千秋楽を迎えた松岡。同作は東京は本多劇場、大阪は森ノ宮ピロティホールだった。森ノ宮についてはこれまでも何度も出演しているとしつつ、「本多劇場よりも全然広い小屋なんですけど、とてもやりやすくて」と松岡。「本多劇場って