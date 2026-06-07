囲碁漫画『伍と碁』（原作蓮尾トウト・漫画仲里はるな）の最新話の数ページが先行公開された。全ページは8日発売の『ヤングマガジン』にて掲載される。【画像】マガジンのヒカルの碁！公開された『伍と碁』最新話1ページ同作は、野球もサッカーも勉強も、小さい頃からどんなことにおいても他を寄せ付けない才能があった「神童」の秋山恒星が主人公。小6の恒星は自分の名を世界に轟かせるため囲碁の道を志す。しかし恒星が通