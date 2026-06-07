YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンチン5分】アイラップとホットケーキミックスで作る！香り豊かな「アールグレイ蒸しパン」」と題した動画を公開しました。アイラップを使い、洗い物ゼロで電子レンジで簡単に作れる紅茶蒸しパンのレシピを紹介しています。 調理手順は驚くほどシンプルで、ボウルや泡立て器は一切不要です。アイラップにホットケーキミックス150gと無糖ア&#