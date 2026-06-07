気象庁は先ほど東海と関東甲信地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨前線や低気圧の影響で西日本を中心に大気の状態が非常に不安定となっていて、8日正午までに予想される雨の量は四国で200ミリなどとなっています。土砂災害や河川の増水などに注意してください。また、先ほど気象庁は東海、関東甲信地方で梅雨入りしたとみられると発表しました。東海は平年より1日遅く、関東甲信は平年並みの梅雨入りとなりました。