NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。中日は5選手の入れ替えとなりました。1軍昇格となったのは、涌井秀章投手とサノー選手の2選手。22年目のベテラン涌井投手は、7日の西武戦で今季初先発の予定。サノー選手は4月15日に登録抹消となって以来の再昇格です。登録抹消履歴となったのは、大野雄大投手、勝野昌慶投手、尾田剛樹選手の3選手。大野投手は今季10試合で5勝3敗、防御率2.18の成績です。前日は6回4失点で黒星を喫しました。