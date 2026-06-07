韓国のガールズグループ、KARAのメンバーで女優の知英（32）が7日、都内で写真集「Still Me」の発売記念イベントを行った。10年ぶりの写真集となった知英は「20歳の時と20代前半の時に出させていただいた。また30代になっていろんな自分を見せられることをうれしく思う」と話した。大好きな沖縄で撮影した作品。知英は「沖縄はすごく好きで、人生で初めて行った海外だった。東京でもなく沖縄でした。フリーダイビングも好きで、け