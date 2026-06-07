チームはUEFAチャンピオンズリーグ(CL)連覇を達成したが、パリ・サンジェルマン(PSG)のイ・ガンインは自身の現状に不満を募らせているようだ。PSGのルイス・エンリケ監督は、実力差のあるリーグ・アンの中位以下の相手との試合、上位チームとの対戦やCLなどのビッグマッチとではスターティングメンバーを分けるローテーションを採用している。イは今季のリーグ・アンでは27試合に出場しているものの、CLではその半分以下の10試合に