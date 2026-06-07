遠軽町のまるせっぷ藤園では、およそ200株の藤の花が見ごろを迎えています。園内では「藤まつり」も開催され、朝から賑わいを見せています。紫色や白色など、鮮やかに咲き誇る藤の花。遠軽町のまるせっぷ藤園です。およそ1キロにわたり、200株の藤の花が植えられ、園内を甘い香りが包み込んでいます。（大空町から）「素晴らしいですね。初めて来たんですけど」（旭川市から）「きれいに写真撮れたのでよかったです」（旭川市から