打撃も、守備も、投球も、あらゆるプレーが数字となって“見える化”が進んでいる昨今の野球界。その現状にマチャドは黙っていなかった(C)Getty Imagesあらゆるデータが即座に浮かび上がる昨今の野球界。聞きなれない指標の数々は、プレーを言語化する上で大いに重宝し、時に選手を“価値”を定める評価基準ともなる。【動画】表情は穏やかだが…早口で記者をまくし立てるマチャドをチェックプレーの“見える化”は便利になっ