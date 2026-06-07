きょう7日は、前線上の低気圧が日本の南岸を東に進む見込みです。そのため、西・東日本では雨が降り、特に四国では雷を伴って非常に激しく降る所もありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。北日本も日本海側は晴れ間もありますが、雲の多い天気となりそうです。あす8日は、日本海で低気圧が発生し、北海道の西に進む見込みです。北日本を中心に雨となり、北海道では雷を伴った激しい雨の降る所もある