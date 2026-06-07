第３ラウンドが行われ、１打差３位で出た２０１９年全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）は３バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算イーブンパー。トップと６打差の１８位に後退し、最終日を迎える。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴでラウンドリポーターを務める上田桃子のインタビューに応じた。以下、一問一答。―今日のラウンドを振り返って。「今日は練習場からショット的にはい