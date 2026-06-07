◆第１２１回コロネーションカップ・Ｇ１（６月６日、英国・エプソム競馬場・芝２４１０メートル、稍重）英国伝統の古馬によるＧ１が６頭立てで行われ、４番人気でオイシン・マーフィー騎手が騎乗したベイシティローラー（牡４歳、英国・ジョージ・スコット調教師、父ニューベイ）が雨で重くなった馬場で躍動し、外から豪快に伸びて１０馬身差をつけて独走Ｖ。昨年のバイエルン大賞に続く２度目のＧ１勝利となった。勝ち時計は２