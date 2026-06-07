◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、打者一巡の猛攻で回ってきた初回１死二塁の第２打席で６月初アーチとなる出場７試合ぶりの１１号２ランを放った。１点を追う初回先頭の第１打席で二塁