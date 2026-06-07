◆米大リーグドジャース―エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１点を追う初回に驚異の先頭から６連打で逆転に成功した。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手が二塁への内野安打で出塁すると、パヘスが自軍ブルペンに飛び込む２ランで逆転。さらに勢いはとどまることなく、フリーマン、ベッツ、マンシー、ウォードと６連打で一挙４得点を奪った。パヘスの逆転弾は左翼